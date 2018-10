Ganderkesee

Bei einem Unfall an einem Stauende sind auf der Autobahn 28 nahe Ganderkesee (Kreis Oldenburg) fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein 82-Jähriger am Freitagnachmittag mit seinem Wagen in ein am Stauende haltendes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein drittes Auto in den Unfall verwickelt. Vier Menschen erlitten dabei schwere Verletzungen, einer kam mit leichteren Blessuren davon. Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn 28 in Richtung Bremen längere Zeit gesperrt.

Von RND/dpa