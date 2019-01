Oldenburg

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag eine dreistündige Sperrung der Autobahn 29 in Richtung Oldenburg verursacht. Der 36 Jahre alte Mann aus Oldenburg sei beim Versuch, ein Auto zu überholen, erst gegen das Fahrzeug und dann in die Leit- und Mittelplanke gekracht, teilte die Autobahnpolizei mit.

Der leicht verletzte Fahrer kam bei einem Alkoholtest auf einen Wert von 1,34 Promille, die Polizei behielt seinen Führerschein ein. Bis 02.45 Uhr wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Varel-Bockhorn und Varel-Obenstrohe einseitig gesperrt, der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa