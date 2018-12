Wolfsburg

In der Nacht zum Sonntag hat eine Polizeistreife einen 25 Jahre alten Raser auf der Autobahn 39 verfolgt. Der 25-Jährige habe die Beamten bereits im Wolfsburger Stadtteil Rabenberg mit 90 Stundenkilometern überholt und sei dann auf die A39 Richtung Braunschweiggefahren, teilte die Polizei mit. Dort habe der Mann auf über 200 Stundenkilometer beschleunigt und sei in Schlangenlinien auf der leeren Autobahn hin und her gependelt.

Die Streife konnte den 25-Jährigen anschließend stoppen und ordnete zwei Blutprobenentnahmen an, da der junge Mann einen Alkohol- und Drogentest abgelehnt hatte.

Von RND/dpa