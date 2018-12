Walsrode

Wegen Ausbauarbeiten wird die Autobahn 7 zwischen dem Autobahndreieck Walsrode und der Anschlussstelle Bad Fallingbostel in der Nacht zum Sonntag in Richtung Hamburg gesperrt. Der Verkehr werde zwischen 21 und 5 Uhr umgeleitet, teilte die Landesstraßenbaubehörde mit. Die Fahrbahn in Richtung Hannover soll ab 21 Uhr für drei Stunden gesperrt werden.

Umleitung über A27

Grund ist der Rückbau einer Oberleitung. Den Angaben nach soll der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg ab dem Walsroder Dreieck über die A27 umgeleitet werden. Autofahrer in Richtung Süden müssen ab der Anschlussstelle Bad Fallingbostel einen Umweg über Walsrode-Süd nehmen, wo sie dann zurück auf die A7 geleitet werden.

Von RND/dpa