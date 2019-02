Echte/Seesen

Autofahrer müssen wegen Bauarbeiten auf der Autobahn 7 im südlichen Niedersachsen zu Wochenbeginn wieder mit Behinderungen rechnen. Wie die private Autobahngesellschaft „Via Niedersachsen“ mitteilte, wird die Autobahn in Richtung Kassel in der Nacht zum Dienstag zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Nörten-Hardenberg gesperrt.

Die Sperrung soll am Montag um 20 Uhr beginnen und am Dienstag um 6 Uhr wieder aufgehoben werden. In der Nacht zum Mittwoch ist die Richtungsfahrbahn Hannover betroffen. Die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim West beginnt am Dienstag um 20 Uhr. Sie soll bis 6 Uhr am Mittwoch dauern.

A7-Bauarbeiten bis 2020

„Via Niedersachsen“ erweitert derzeit das 29 Kilometer lange Teilstück der A7 zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen von vier auf sechs Fahrstreifen. Die Arbeiten sollen Ende 2020 abgeschlossen.

Von RND/dpa