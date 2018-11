Apen

Ein defekter Gasheizstrahler hat in Apen (Landkreis Ammerland) für ein jähes Ende einer Tupperparty gesorgt und mehrere Menschen verletzt. Die Party mit rund 15 Teilnehmern habe am Donnerstagabend in einer kaum durchlüfteten Garage eines Einfamilienhauses stattgefunden, teilte die Polizei mit. Weil es kalt war, sorgte ein mit Gas betriebener Heizpilz für Wärme.

Nach einer Weile habe aus dem Heizstrahler austretendes Kohlenmonoxid bei einigen Gästen Kopfschmerzen hervorgerufen, eine Frau sei schließlich in Ohnmacht gefallen. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit Notarzt und Rettungswagen anrückte. Als sie eintraf, war die Garage aber schon durchgelüftet. Mehrere der Gäste kamen ins Krankenhaus, sie alle waren außer Lebensgefahr. Alle konnten am Folgetag die Klinik wieder verlassen.

Von RND/lni