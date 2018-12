Aurich

Mit Stahlgeschossen aus einer Gaspistole haben vier junge Männer im ostfriesischen Aurich Scheiben von Häusern und Autos zerstört und mehr als 30.000 Euro Schaden angerichtet. Bei den Zwischenfällen am 20. November wurden zudem Reifen an zwei Autos zerstochen, Menschen blieben unverletzt. Spuren und Zeugenaussagen führten nach Polizeiangaben vom Freitag zu vier Verdächtigen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Sie gaben bei Vernehmungen zu, gemeinsam mit der Waffe Stahlkugeln aus einem fahrenden Fahrzeug verschossen zu haben. Die Polizei stellte darauf die Waffe in einem Wagen sicher und leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Von RND/dpa/güm