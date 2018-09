Posthausen

Glück im Unglück hatte am Montag ein Autofahrer auf der A2: Der Mann ist auf ein Stauende auf der Autobahn 1 gefahren und hat sich dabei unter einem Sattelzug verklemmt. Der 56 Jahre alte Fahrer wurde zwar in dem völlig zerstörtem Wagen eingeklemmt, dabei aber nur leicht verletzt. „Wäre ein Beifahrer in dem Wagen gewesen, hätte es ihn komplett erwischt“, sagte Polizeisprecher Helge Cassens in Verden.

Der 56-Jährige hatte den Stau zwischen den Abfahrten Posthausen und Oyten offenbar zu spät bemerkt. Er konnte dem Sattelzug nicht mehr ausweichen. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wrack. Vorübergehend wurde A1 gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Von dpa/RND