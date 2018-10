Cappeln

Ein Mann ist auf der A1 bei Cappeln (Landkreis Cloppenburg) schwer verletzt worden, weil er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam. Der 46-Jährige war in der Nacht sehr schnell in Richtung Bremen unterwegs, als sich der Unfall ereignete, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Demnach kam er mit seinem Auto in Höhe einer Parkplatzabfahrt von der Fahrbahn ab und geriet auf eine Seitenschutzplanke, auf der der Wagen weiterrutschte, bevor er gegen eine Lärmschutzwand prallte. Von dort schleuderte der Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn. Der 46-Jährige wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Unfallwagen entstand Totalschaden.

Von dpa