Bremen

Eine 53-jährige ist im Bremer Stadtteil Hemelingen mit ihrem Auto in einen Streifenwagen gekracht. Die Frau sei am Donnerstagabend an einer Kreuzung über eine rote Ampel gefahren, teilte die Polizei mit. Dadurch sei es zum Zusammenstoß gekommen.

Zwei Polizisten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten die Klinik aber nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Die beiden Autos waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit.

Von RND/dpa