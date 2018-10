Hedemünden

Kistenweise Sekt, Bonbons und Lutscher liegen kreuz und quer auf der Autobahn 7 verteilt. Dort hat es am Morgen gegen 8.50 Uhr bei Hedemünden gekracht. Zwei Lastwagen sind aufeinander gefahren. Eines der Fahrzeuge steht quer über alle drei Fahrspuren, die Ladung liegt überall auf der Straße verteilt. „Stückgut, unter anderem Süßigkeiten und Sekt“, sagt Einsatzleiter Stefan Kuhn von der Feuerwehr.

Vollsperrung in Richtung Hannover

Die Fahrbahn in Richtung Norden ist derzeit voll gesperrt. Ein weiterer Lastwagen fuhr nach ersten Erkenntnissen im Stau auf, drei Fahrer sind leicht verletzt. Die Kräfte der ansässigen Feuerwehr sind im Einsatz. Die Sperrung wird voraussichtlich noch eine Weile anhalten. Wie die Polizei mitteilt, wird der Verkehr in Richtung Norden ab der Anschlussstelle Lutterberg über die B 469 umgeleitet. Erst am Mittwoch war es auf der Autobahn 7 bei Großburgwedel zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen.

Von vsz / jok / RND