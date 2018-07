Delmenhorst

Auf der Autobahn 1 wurde am Montag eine 36-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt. Zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg fuhr ein 38-Jähriger in einem Lastzug in einen vorausfahrenden Sattelzug. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Zu der Zeit war viel Verkehr, in dem Baustellenbereiche, in dem es krachte.

Der Fahrer des Lastzugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Seine Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, verletzte sich schwer. Da sich die Türen des beschädigten Lkw nicht mehr öffnen ließen, mussten die Verletzten von den eingesetzten Feuerwehren Groß Mackenstedt und Brinkum aus dem Führerhaus befreit werden. Anschließend wurden sie mit Rettungswagen in Bremer Krankenhäuser eingeliefert.

Vollsperrung und 12 Kilometer Stau

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A 1 in Richtung Osnabrück bis 19.30 Uhr und in Richtung Hamburg bis 20.40 Uhr gesperrt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 90 000 Euro. Die Verkehrsteilnehmer wurden im Rundfunk auf die Unfallstelle und die Vollsperrung hingewiesen. Trotzdem bildeten sich Staus bis zu zwölf Kilometer Länge. Auch auf den Nebenstraßen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall war nicht der einzige in Niedersachsen, bei dem am Montag eine Autobahn gesperrt werden musste. Auf der Autobahn 2 in Höhe Hannover hatte am Montag ein Lastwagen einen Abschleppwagenfahrer, der auf dem Standstreifen stand, erfasst und tödlich verletzt.

Von red.