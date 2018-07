Bad Bentheim

Einen in Schlangenlinien über die Autobahn fahrenden sturzbetrunkenen Mann hat die Polizei bei Bad Bentheim aus dem Verkehr gezogen. Ein Alkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab 3,45 Promille, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Einige Flaschen Wodka befanden sich demnach noch im Kofferraum. Der Mann war am Sonntagabend über die A30 aus den Niederlanden nach Niedersachsen eingereist und einem deutsch-niederländischen Polizeiteam wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen.

Ersten Erkenntnissen zufolge besitzt er keinen Führerschein. Der Mann wurde in die Obhut eines Arbeitskollegen übergeben.

Von RND/dpa