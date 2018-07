Bad Iburg

Ein 71-Jähriger ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad Iburg (Kreis Osnabrück) ums Leben gekommen. Er übersah vermutlich eine vor ihm fahrende Autofahrerin, die vorm Linksabbiegen angehalten hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Senior wich in den Gegenverkehr aus und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die beiden Insassen dieses Autos schafften es, sich schwer verletzt selbst aus dem Wagen zu befreien. Die 55-Jährige und ihr 60-jähriger Ehemann wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Für den Unfallverursacher kam jede Hilfe zu spät. Ersthelfer, die den Bad Iburger aus dem Auto zogen, versuchten ihn zu reanimieren, doch er verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Autos gingen nach dem Zusammenstoß in Flammen auf und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Frau, der der 71-Jährige im Ortsteil Glane ausgewichen war, wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Für die Landung eines Rettungshubschraubers wurde die Kreuzung nach dem Unfall großräumig gesperrt - zum Einsatz kam er letztlich nicht.

Von dpa