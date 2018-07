Braunschweig

Beim Zusammenstoß eines Baggers mit einem Linienbus sind am Dienstag in Braunschweig sieben Menschen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich er Unfall gegen 14.30 Uhr. An einer Baustelle in der Innenstadt drehte sich der Bagger in den vorbeifahrenden Linienbus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die sieben Verletzen, zu denen auch der Busfahrer und der Baggerfahrer gehörten, zogen sich Schnitte durch geborstene Glasscheiben zu. Zur Behandlung ins Krankenhaus musste aber niemand.

Der Bagger drehte sich in den vorbeifahrenden Linienbus. Quelle: Feuerwehr Braunschweig

Von RND/dpa