Oldenburg

Es passiert unerwartet und innerhalb weniger Sekunden: Zwei Männer schlagen einen Fußgänger nieder und stehlen sein Portemonnaie, eine Frau wird nachts auf dem Nachhauseweg belästigt, ein Fremder spricht ein Kind auf dem Schulweg an. Die Opfer haben keine Chance, Hilfe zu rufen – oder doch? Die beiden Studienfreunde Johannes Lüken und Mitchell Mkrtchian haben eine App entwickelt, mit der sich im Notfall schnell Freunde und Bekannte alarmieren lassen.

Ist die App ProtectMii auf dem Smartphone aktiviert, müssen Nutzer nur das Kopfhörerkabel herausziehen, und bis zu fünf Personen werden über den Standort des Opfers informiert. Zusätzlich geht ein Alarm auf dem Handy los. „Für Anrufe oder Nachrichten senden bleibt in solchen Situationen keine Zeit“, sagt der 28-jährige Lüken aus Ramsloh (Kreis Cloppenburg). Zwei Freunde von ihm seien bereits Opfer von Überfällen geworden. Das gab den Anstoß.

Lüken und der 26-jährige Mkrtchian haben sich im Physikstudium an der Universität Oldenburg kennengelernt und dort über ein Jahr lang an der Entwicklung von ProtectMii getüftelt. Lüken hat das Studium bereits beendet und macht derzeit ein Referendariat an einer Realschule in Ostrhauderfehn. Weil es bei der Entwicklung um viele rechtliche Fragen ging, besonders im Bereich Datenschutz, holten sie sich zusätzlich Hilfe von Unternehmer Mark Winkelmann.

Die App beschützt Kinder auf dem Schulweg

Die Idee der Studenten basierte auf sogenannten Schrillalarm-Geräten. Diese kann man in der Jackentasche mit sich herumtragen und im Notfall einen Sicherungsstift ziehen, woraufhin ein Signalton ertönt, der Passanten aufmerksam machen soll. „Das funktioniert aber nicht in abgelegenen Gegenden“, sagt Lüken. „Wir wollten etwas anbieten, das Leuten sagt, wo sich der Betroffene aufhält.“

Die App sei vor allem für Kinder entwickelt worden, denn im Falle einer Bedrohung könnten sich diese noch weniger wehren als Erwachsene. Doch auch ältere Menschen würden profitieren: „Im Falle eines Sturzes sind Nachbarn schneller da als die Polizei oder der Krankenwagen“, sagt Lüken. Für die App ist keine dauerhafte Standortüberwachung nötig. Stattdessen muss die App aktiviert werden, um im Notfall einsatzbereit zu sein. Wenn sich beispielsweise eine junge Frau im Dunkeln allein auf den Nachhauseweg macht, kann sie vor dem Losgehen die App öffnen und so den Alarm scharfstellen.

Im Notfall muss der Alarm ernst genommen werden

Ist die App aktiviert, kann der Anwender zwischen drei Modi wählen, wie der Alarm ausgelöst wird: Zum einen geht das durch das Ziehen des Kopfhörerkabels, aber auch durch einen Doppelklick auf den Bildschirm oder das Herausnehmen des Bluetooth-Kopfhörers aus dem Ohr bei Apple-Nutzern. „Wir empfehlen aber den Reißleinen-Modus“, sagt Lüken. Im Gegensatz zum Tippen sei dieser sehr intuitiv.

Wurde der Alarm aus Versehen ausgelöst, hat man zehn Sekunden Zeit, ihn mit einem Passwort zu deaktivieren. Passiert das nicht, werden die fünf hinterlegten Kontakte über Standort, Uhrzeit und Akkustand des alarmierenden Handys informiert. „Wir haben die Anzahl der Personen ganz bewusst auf fünf reduziert“, erklärt Lüken. Wenn zu viele Leute alarmiert würden, fühle sich eventuell niemand verantwortlich. „Wir wollen, dass die Leute das ernst nehmen und nachsehen.“ Der Entwickler warnt aber davor, sich als Beschützer selbst in Gefahr zu bringen. In brenzligen Situationen solle immer die Polizei gerufen werden.

600 Menschen nutzen die App bereits

Durch eine einjährige Förderung in Höhe von 96.000 Euro, unter anderem des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, konnten die Entwickler das Softwareunternehmen MiiMedia gründen, die die App vertreibt. Sie sei bereits in acht Sprachen und 144 Ländern erhältlich. Seit Mitte Dezember ist die App offiziell auf dem Markt und wurde bereits 600 Mal heruntergeladen. Nutzer zahlen monatlich knapp einen Euro, für Beschützer ist sie kostenlos.

Von Lisa Neugebauer