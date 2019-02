Autofahrer auf der A7 müssen sich in der Nacht zu Dienstag in Südniedersachsen erneut auf Behinderungen einstellen. Die Autobahn wird zwischen Northeim Nord und Nörten-Hardenberg in Richtung Kassel gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. In der Nacht zu Mittwoch ist die andere Richtung dran.