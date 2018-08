Wolfsburg

Die Polizei hat in Wolfsburg am Wochenende stundenlang nach dem Opfer eines möglichen Beziehungsdramas gesucht. Zeugen hatten am Sonnabend gegen 21.35 Uhr am Stadtrand in der Nähe eines Kinderspielplatzes einen Streit verfolgt und den Notruf gewählt. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden Zeugen zwar nichts gesehen, wohl aber eine heftige verbale Auseinandersetzung und einen lauten Knall gehört. Ob es sich dabei um einen Schuss gehandelt hat, ist unklar. Die Schilderung des Paares sei so authentisch und alarmierend gewesen, dass sofort Maßnahmen ergriffen worden seien, zitierte die "Wolfsburger Allgemeine" einen Polizeisprecher.

Zwei Beamte, die vor Ort nach den Streitenden suchten, hatten keinen Erfolg. Daraufhin wurden noch in der Nacht Einsatzkräfte zusammengezogen, um mit Diensthundeführern weiter zu suchen. Zudem war eine Hubschrauber-Besatzung unterwegs. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Aktion zunächst abgebrochen, gegen Mittag mit 25 Beamten fortgesetzt - allerdings ohne Erfolg.

Viele Wolfsburger hatten Hubschrauber, Hunde oder Beamte, die auf der Suche nach Spuren des Streits den Wald durchkämmten, gesehen. Vor allem Eltern auf dem Kinderspielplatz waren wegen der Polizeipräsenz besorgt. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter 05361/46460 entgegen.

Von Andrea Müller-Kudelka/WAZ/RND