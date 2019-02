Wernigerode

Die vor allem bei Touristen beliebten Züge der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) haben im Vorjahr trotz widrigen Wetters und Baumaßnahmen gut eine Million Fahrgäste befördert. Über Einzelheiten zum zurückliegenden und laufenden Geschäftsjahr will das Unternehmen am Mittwoch (10 Uhr) in Wernigerode informieren.

Schneeverwehungen stoppt die Schmalspurbahn

So kam unter anderem Mitte März 2018 - wie auch zu Beginn dieses Jahres - der Bahnverkehr auf den 1141 Meter hohen Brocken wegen Schneeverwehungen und Sturms zeitweise zum Erliegen. Auch der Rekordsommer wirkte sich auf die Bilanz aus. Im November hatten außerdem Sanierungsarbeiten den Fahrplan eingeschränkt.

Bei der HSB gibt es die Brockenbahn, die Selketalbahn und die Harzquerbahn. Das Schmalspurstreckennetz ist rund 140 Kilometer lang und führt von Sachsen-Anhalt aus bis nach Thüringen. Besonders beliebt sind die historischen Dampfloks, die beispielsweise auf den Brocken fahren.

Von RND/dpa