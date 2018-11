Hannover

Die meisten Menschen in Niedersachsen genießen ihr freies Wochenende, doch für die Einsatzkräfte bei den Polizeistationen und Feuerwehren gibt es auch an den letzten beiden Tagen der Woche einiges zu tun:

Radfahrer tödlich verletzt

Ein Unfall in Harsefeld im Landkreis Stade nahm für einen 73-jährigen Radfahrer ein tragisches Ende: Der Mann wurde von einem Auto erfasst und ist dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 90-Jährige Fahrer am Steuer des Autos am Sonnabend bei Rot auf eine Kreuzung gefahren. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Radler noch an der Unfallstelle starb.

Reetdach-Haus in Flammen

Keine Verletzten, allerdings einen hohen Sachschaden hat ein Brand eines Reetdach-Hauses in der Wesermarsch verursacht: Bei dem Haus in Lemwerder ist ein Schaden von 90.000 Euro entstanden. Polizeiangaben zufolge war das Feuer am Sonnabendabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr fuhr mit einem Großaufgebot von rund 100 Mann zur Brandstelle.

Grundschule brennt – Unterricht fällt aus

Einen weiteren Brand hat es am Sonnabendnachmittag im ostfriesischen Leer gegeben. Dort musste die Feuerwehr zu einer Grundschule ausrücken: Das Feuer sei in einem Klassenzimmer der Plytenbergschule ausgebrochen und habe im Gebäude eine starke Rauchentwicklung verursacht, teilte die Feuerwehr mit. Fußgänger waren auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte verhinderten eine Ausbreitung des Feuers und löschten es. Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch unklar. Die Schulkinder werden sicherlich nicht böse sein: Der Unterricht an der Plytenbergschule fällt aufgrund der Beschädigungen und der weiteren Untersuchungen bis mindestens Mittwoch aus – das teilte die Stadt Leer am Sonntagmorgen mit.

14-Jährige bleibt in Gerät auf Spielplatz hängen

Das ist keine schöne Vorstellung: Eine 14-Jährige hat sich auf einem Kinderspielplatz in Leer so in einem Wackelhasen verfangen, dass sie sich nicht mehr selbst befreien konnte. Der von Freunden des Mädchens alarmierte Rettungsdienst konnte auch nicht helfen. Schließlich rückte die Ortsfeuerwehr an und schraubte das auch Federwippe genannte Gerät auseinander, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonnabend sagte. Das Mädchen aus einer Gruppe Jugendlicher war über eine Stunde mit Armen und Beinen in dem auf einer Spiralfeder stehenden Schaukelgerät eingeklemmt, hatte zuvor die „Emder Zeitung“ berichtet. Leicht verletzt sei die Jugendliche nach dem Einsatz am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es in dem Bericht weiter.

Von RND