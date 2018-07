Wolfsburg

Nach dem Fund eines Bombenblindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Gelände des Autobauers Volkswagen bereitet sich die Stadt Wolfsburg auf die Bergung vor. Wie die Stadt am Montag mitteilte, sind von der am kommenden Sonntag geplanten Entschärfung rund 4000 Bürger aus Teilen der Innenstadt betroffen, die südlich des Werkes wohnen.

In der Aula eines Gymnasiums richtet die Stadt einen Anlaufpunkt ein. Die Produktion bei Volkswagen wird am Sonntag gestoppt. Auch der Zugverkehr und die Schifffahrt auf dem Mittellandkanal wird am Sonntag während der Bombenentschärfung eingestellt.

Nach Angaben der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung werden ab spätestens 10 Uhr keine Züge mehr fahren, da auch der Hauptbahnhof im Evakuierungsbereich liegt. In den frühen Morgenstunden soll der Zugverkehr laut Angelika Theidig von der Deutschen Bahn aber noch normal laufen. Auch der Schiffsverkehr auf dem Mittellandkanal zwischen Fallersleben und Wolfsburg wird ab 10 Uhr komplett eingestellt.

Von RND/dpa