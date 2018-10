Celle

Eine Bombendrohung in einer Burger-King-Filiale in Celle hat am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. Zwei Personen meldeten sich telefonisch in der Filiale und drohten mit einer Explosion, wenn sie nicht einen Betrag in vierstelliger Höhe erhalten würden.

Die Polizei evakuierte das Gebäude, in dem sich zu dem Zeitpunkt aber keine Gäste befanden. Der Verkehr wurde umgeleitet, Züge auf der nahe gelegenen Bahnlinie vorübergehend gestoppt.

Polizei ermittelt Verdächtige

In der Nähe des Restaurants konnten die Ermittler kurz darauf zwei Verdächtigen stellen. Es handelt sich um eine Frau aus Eschede sowie einen Mann aus Celle. Die Ermittler stellten bei der 24-Jährigen und ihrem 45 Jahre alten Bekannten Beweise sicher, fanden aber keinen Sprengstoff

Von dpa/ewo/RND