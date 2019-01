Burhade/Wesermarsch

Ein Einfamilienhaus in Burhave in der Gemeinde Butjadingen ( Landkreis Wesermarsch) ist am Sonntag in Brand geraten. Anwohner im unmittelbaren Umkreis und des in der Nähe befindlichen Altenheims wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung darum gebeten, Fenster und Türen zu schließen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Zimmer des Hauses Feuer, woraufhin sich die Flammen auf mehrere Räume ausbreiteten. Etwa 50 Einsatzkräfte mit 10 Fahrzeugen aus vier Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, der Bewohner des Gebäudes befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Das Einfamilienhaus sei nach bisheriger Einschätzung nicht mehr bewohnbar.

Von RND/dpa