Jüterbog

Wie die Märkische Allgemeine Zeitung berichtet, hielt der Mann am Sonnabend zuerst in der Dennewitzer Straße ein Auto an und sprang auf dessen Motorhaube. Die 57-jährige Fahrerin konnte durch ein kurzes Abbremsen den Mann abschütteln. Kurz darauf hielt der 34-Jährige ein weiteres Fahrzeug an, sprang wieder auf die Motorhaube und trat mehrfach gegen die Frontscheibe. Auch die 54-jährige Fahrzeugführerin konnte den Mann abschütteln und flüchten.

Anschließend begab sich der stark unter Drogen stehende Mann in Richtung Schlossstraße, wo er erneut mindestens zwei Fahrzeuge auf der Fahrbahn anhielt und mit Fußtritten beschädigte. Polizisten konnten den Mann dort überwältigen und fesseln. Er wehrte sich allerdings vehement. Auch in Polizeigewahrsam konnte sich der Mann nicht beruhigen und musste zu seiner eigenen Sicherheit fixiert werden.

Entschuldigung nach Ausnüchterung

Nach seiner Ausnüchterung entschuldigte sich der 34 Jährige für sein Verhalten und wurde aus dem Gewahrsam entlassen. Es wurden mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt.

Von RND/MAZ