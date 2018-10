Braunschweig

Diebe haben in Braunschweig 5700 Flaschen Kräuterlikör im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlugen die Täter vermutlich am Wochenende im Bereich des Hafens zu. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Anhänger mit dem Container darauf von einem Sattelschlepper abtransportiert wurde. Die Polizei erhofft sich Hinweise zu dem Anhänger, der im Stadtteil Veltenhof in der Nähe eines Schrottplatzes abgestellt war.

Von RND/dpa