Bremen

Ein 17-Jähriger hat im Bremer Jugendgefängnis einen anderen Insassen bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Jugendlichen wegen versuchten Totschlags.

Der 17-Jährige sei in einer Freistunde mit dem 22-Jährigen in Streit geraten, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch mit. Er nahm den 22-Jährigen am Dienstag in den Schwitzkasten und drückte ihm die Luft ab. Gefängnisangestellte konnten ihn nur mit Mühe vom Opfer trennen. Danach trat der 17-Jährigen dem anderen Häftling noch mit dem Fuß ins Gesicht.

Von RND/dpa