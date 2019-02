Bremen

Ein betrunkener 23-Jähriger ist in Bremen mit seinem Auto in das Schaufenster eines Modegeschäftes gefahren und anschließend angeschnallt hinter dem Steuer eingeschlafen. Beim Eintreffen der Polizei am frühen Donnerstagmorgen lief noch der Motor des Wagens. Nach dem Aufwachen habe sich der Mann vehement geweigert, aus dem Auto auszusteigen. „Er gab an, lieber weiter schlafen zu wollen“, hieß es im Polizeibericht.

1,3 Promille im Blut

Mit vereinten Kräften gelang es den Beamten, ihn aus dem Fahrzeug zu holen und vorsorglich in ein Krankenhaus zu bringen. Bei dem 23-Jährigen wurden 1,3 Promille gemessen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen die Beamten ermittelt. Seine Rauschfahrt hat einen Schaden von 10.500 Euro verursacht.

Von RND/lni