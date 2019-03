Bremen

Obwohl sie Socken über die Rauchmelder gestülpt hatten, haben zwei junge Männer mit dem Rauchen von Joints in einem Bremer Hotel den Feueralarm ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, mussten dabei alle Gäste mitten in der Nacht das Hotel verlassen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann die Zimmer kontrollierten, bemerkten sie schon auf dem Flur den Geruch des Marihuanas. Die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Bei der weiteren Kontrolle wurden bei den Jugendlichen Cannabis, Kokain und synthetische Drogen gefunden. Sie müssen sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Von RND/dpa