Bremen

In Bremen haben Polizisten am Freitag bei einem Einsatz Schüsse abgegeben. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei am Abend mit. Zwei Personen wurden festgenommen. Zu den Hintergründen des Einsatzes teilten die Beamten zunächst nichts mit – und auch nichts über die Festgenommenen. Laut Weser-Kurier war es zu dem Einsatz am Bultensee in Bremen-Osterholz gegen 18 Uhr gekommen.

Für Nachfragen war die Pressestelle am Abend nicht mehr erreichbar. Rückfragen würden am Samstagvormittag beantwortet, hieß es in der Mitteilung.

Von RND/lni