Bremen

Ein Unbekannter hat in Bremen auf eine Straßenbahn und mehrere Autos geschossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Zeugen die Beamten über ein fahrendes Auto informiert, aus dem am Samstagabend auf die Tram geschossen worden sei. An einem Fenster der Straßenbahn sei später ein Loch festgestellt worden. Verletzt wurde niemand. Weitere Einschusslöcher wurden an mehreren Autos auf dem Gelände eines Autohauses entdeckt.

Auch Bürgeramt in Bremen beschossen

Ob die Taten in Zusammenhang mit dem Einschussloch in einem Fenster des Bürgeramtes in Bremen-Hemelingen stehen, werde untersucht, hieß es. Eine Mitarbeiterin hatte dort am Mittwochmorgen ein Loch entdeckt.

Von RND/dpa