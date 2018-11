Bremerhaven

Ein 31-Jähriger hat in Bremerhaven gedroht, seine Nachbarin zu erschießen. Die Polizei überwältigte den Mann mit der Schusswaffe in der Hand. Er habe einer anderen Bewohnerin des Mehrfamilienhauses von seinen Plänen erzählt und ihr auch die Waffe gezeigt, teilte die Polizei am Montag mit.

Der 31-Jährige soll dabei am Sonntag wütend und aufgebracht gewesen sein. Die Frau rief die Polizei. Die Beamten trafen den Mann nahe des Hauses auf dem Gehweg. Sie forderten ihn auf die Waffe fallen zu lassen, was er auch tat. Dabei handelte es sich um eine geladene Schreckschusswaffe. Die Polizisten nahmen den Verdächtigen fest und beschlagnahmten die Waffe.

Von RND/lni