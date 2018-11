Osnabrück

Die Polizei untersucht in Damme bei Osnabrück einen Brief mit weißem Pulver, der am Freitagmorgen per Post bei einer Bankfiliale eingegangen ist. Die Substanz sei aus dem Umschlag gerieselt, daraufhin hätten die Mitarbeiter die Beamten alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin. Ob auch ein Schreiben in dem Umschlag war, sei noch unbekannt.

Kriminalamt untersucht Pulver

Das Landeskriminalamt Hannover begann mit der Untersuchung des Briefes. Wann es ein Ergebnis geben wird, ist noch unklar. Mehrere Menschen seien mit dem Pulver in Kontakt gekommen, bisher gebe es aber bei niemandem gesundheitliche Beschwerden, sagte die Polizeisprecherin.

Von RND/dpa