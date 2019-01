Wernigerode/Schierke

Der Betreiber der Brocken-Bahn hat gut zu tun in diesen Tagen. Nachdem die Harzer Schmalspurbahnen erst am vergangenen Donnerstag einen ihrer Züge nach drei Tagen aufwendiger Arbeit erfolgreich aus Schneemassen bergen konnte, war es am Sonnabend schon wieder so weit.

Wie das Internet-Portal volksstimme.de berichtet, fuhr sich eine Lok wenige Meter nach der Abfahrt am Nachmittag vom Bahnhof auf dem höchsten Harzgipfel fest. Beim Versuch, den Zug mit einer anderen Lok freizuziehen, sprang die havarierte Dampflok einseitig aus den Gleisen. 250 Passagiere sollen betroffen gewesen sein. Sie liefen zurück zum Brocken-Bahnhof, wo sie bis zu drei Stunden ausharren mussten.

Noch in der Nacht zu Sonntag sollte der entgleiste Zug wieder auf die Schienen gesetzt werden und abfahren.

Von RND