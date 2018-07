Bückeburg

Ein 22-jähriger Fahrer eines Transporters ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Laster tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Kleintransporter aus Richtung Minden kommend in Richtung Eilsen unterwegs.

Wie die Schaumburger Nachrichten berichteten geriet der 22-Jährige in Höhe der Fußgängerbrücke bei Bückeburg (Landkreis Schaumburg) aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der 7,5 Tonner drehte sich um die eigene Achse und prallte in die Leitplanke, ebenso wie der Transporter.

Der Fahrer des Kleintransporters war sofort tot. Sein gleichaltriger Beifahrer konnte mit schwersten Verletzung aus dem Kleintransporter gerettet werden und wurde ins Klinikum Schaumburg nach Obernkirchen-Vehlen transportiert. Der 66-jährige Lkw-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt.

Die Polizei zog zur Ursachenklärung einen Gutachter hinzu. Die B 83 war bis in den späten Nachmittag komplett gesperrt. Im Bückeburger Stadtgebiet kam es bis in die Nachmittagstunden hinein teilweise zu erheblichen Behinderungen.

Von rc/SN/RND