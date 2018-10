Leipzig

Die niedersächsischen Beamten können auf eine höhere Bezahlung hoffen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet am Dienstag über mehrere Klagen zur Besoldung von Staatsdienern in Niedersachsen. Bei der mündlichen Verhandlung in der vergangenen Woche hatten die Bundesrichter Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Beamtenbesoldung geäußert. Vor dem Bundesgericht haben zwei Beamte geklagt, dass ihre Bezüge in den Jahren 2005 bis 2016 zu niedrig gewesen seien. In den Vorinstanzen hatten die Klagen nur teilweise Erfolg gehabt.

In dem jetzigen Revisionsverfahren kam der 2. Senat in Leipzig zu der Annahme, dass der Abstand zum Grundsicherungsniveau in der untersten Besoldungsstufe über Jahre hinweg geringer als 15 Prozent war. Wie schon in einem ähnlich gelagerten Verfahren im Fall von Richtern und Beamten in Berlin wird damit gerechnet, dass die Leipziger Richter die Verfahren dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorlegen werden.

Die Verfassungshüter hatten im Mai 2015 erstmals konkrete Vorgaben dazu gemacht, wie die Mindestbesoldung der Staatsdiener zu ermitteln ist. Unter anderem werden die Beamtenbezüge dabei mit der Tarifentwicklung im Öffentlichen Dienst und dem Nominallohnindex des jeweiligen Bundeslandes verglichen. Die Leipziger Bundesrichter gehen nach dem Rechtsgespräch am Donnerstag davon aus, dass Niedersachsen diese beiden Parameter „seit Jahren gerissen“ hat.

Von dpa/RND