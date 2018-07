Butjadingen

Zwei 18-Jährige sind am Montagabend aus einem Priel in Butjadingen (Kreis Wesermarsch) gerettet worden. Sie hatten die Strömung in dem Wasserlauf im Watt unterschätzt. Die jungen Männer seien nach bisherigen Erkenntnissen von einem Motorboot aus ins Wasser gesprungen und haben sich nicht mehr alleine an Land retten können, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Als die Beamten eintrafen, hatte ein anderer Motorbootfahrer die 18-Jährigen bereits unverletzt aus dem Wasser gezogen.

Von RND/lni