Celle

Vier Mitglieder einer Familie haben sich in einer Wohnung in Celle-Vorwerk geprügelt, und dabei sind drei von ihnen verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Mann bedrohte die anderen mit einem Messer, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Anwohner riefen am späten Donnerstagabend die Polizei, als sie die 21, 25 und 44 Jahre alten Männer und die 21 Jahre alte Frau schreien und schlagen hörten. Dann flüchteten die beiden jüngeren Männer aus der Wohnung der anderen beiden.

Polizei ermittelt gegen alle Familienmitglieder

Die Polizei spürte sie später in einer Fahrzeugkontrolle auf. Der 21-Jährige besaß keinen gültigen Führerschein, gegen den 25-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Die Frau und den älteren Mann brachten Einsatzkräfte in ein Krankenhaus. Nun ermitteln Beamten gegen alle vier – unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. In welchem Verwandtschaftsverhältnis die Familienmitglieder zueinander stehen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch die Ursache des Streits ist noch unklar.

Von RND/lni