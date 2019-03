Hannover

Niedersachsens Freizeitparks und Zoos haben sich auf die neue Saison vorbereitet. Mit neuen Attraktionen, Umbauten und Erweiterungen starten sie ins Ostergeschäft und die Monate danach, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. So wird in der Heide ein von Achterbahn-Fans lange vermisster Gigant wieder in Betrieb gehen, und afrikanische Erdmännchen können im Erdreich ihre Höhlen bauen. Ein Freizeitpark richtet sich ganz auf einen bekannten Ritter aus und bekommt deshalb sogar einen neuen Namen.

Heide Park Soltau

Im größten Freizeitpark Niedersachsens soll eine vor drei Jahren geschlossene Attraktion wiedereröffnet werden. „Wir freuen uns sehr über das Comeback von Colossos, der höchsten und schnellsten Holzachterbahn Europas“, sagte Parksprecherin Svenja Heuer. „Für Familien mit kleineren Kindern lockt das Peppa Pig Land oder unsere Dracheninsel.“ Dazu kommen rund 40 weitere Attraktionen und Shows für die ganze Familie. Der Heide Park startet am 6. April in die neue Saison, „ Colossos“ soll noch im Frühjahr wieder rollen.

Weltvogelpark Walsrode

„Ein Highlight des Parks ist unsere große Flugshow mit vielen ganz unterschiedlichen Vögeln“, sagte Parksprecher André Schmidt. „Gleichzeitig werden wir in diesem Jahr unsere 2018 sehr erfolgreich angelaufenen Mitmach-Fütterungen ausbauen.“ So sollen nach der Winterpause ab dem 23. März auch Störche dabei sein. Mit mehr als 4000 Vögeln und 650 Arten gehört die Anlage zu den artenreichsten Zoos der Welt, im Januar wurde sie an die spanische Freizeitpark-Gruppe Parques Reunidos verkauft.

Serengeti-Park Hodenhagen

Die weitläufige Anlage wird am 30. März mit einer ganzen Reihe von Neuerungen in die Saison 2019 starten. Dazu gehört etwa der „Safari-Blitz“, eine Achterbahn. „Das ist der größte mobile Indoor-Coaster der Welt“, sagte Sprecherin Asta Knoth. Er biete eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern und viele Spezialeffekte, ein Großteil der Strecke liegt im Dunkeln. Zu den tierischen Neuzugängen gehören die afrikanischen Erdmännchen. Sie haben eine eigene Anlage bekommen und können dort Höhlen bauen.

Familienpark Sottrum

Peter Deicke hat vor über 30 Jahren den Park aufgebaut, Saisonstart ist am 30. März. „Wir haben eine weltweit wohl einmalige Ausstellung über Lurche vorbereitet“, sagte Deicke. Gezeigt werden Exoten und einheimische Lurche wie der Feuersalamander. Zur Entstehungsgeschichte wird etwa ein Modell des Quastenflossers als Brückentier zwischen Fisch und Lurch präsentiert. Der Teil „Von der Hexe bis zum Trump“ widme sich der Beziehung der Tiere zum Menschen seit dem Mittelalter. Auch ein Kinderplanetarium sei gebaut worden.

Zoo Hannover

Neuigkeiten gibt es auch im Zoo Hannover, der am 16. März mit der Sommersaison beginnt. „In der Afrikalandschaft Sambesi gleiten dann wieder die Boote den Fluss hinab, im Dschungelpalast stellen die quirligen Elefantenkinder alles auf den Kopf“, sagte Sprecherin Simone Hagenmeyer. Als tierische Neuzugänge haben Spitzhörnchen einen Seitenflügel des Palastes bezogen. Im April öffnet der neue Eingangsbereich. Die großen Glasfronten werden schon dort einen ersten Blick in den Zoo erlauben, das vorspringende Holzdach soll neues Merkzeichen werden.

Zoo Osnabrück

Im Osnabrücker Zoo wird die Nashorn-Anlage derzeit erweitert und soll im Sommer wiedereröffnet werden. „Im Anschluss daran wird die Löwenanlage vergrößert“, sagte Sprecherin Hanna Rickert. „Der unterirdische Zoo etwa mit Nacktmullen feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum.“ Im vergangenen Jahr kamen wieder mehr als eine Million Besucher in den Zoo, er hat ganzjährig geöffnet.

Jadepark Jaderberg

Die Themenwelt „Grizzly-Adventure“ mit Kletteranlage und Wasserspielplatz soll um eine weitere Attraktion bereichert werden. „Die Yellowstone Water-Company bietet dann Spaß um einen Geysir“, sagte Sprecherin Barbara Minnemann. „Das wird im Laufe dieser Saison geschehen.“ Genaues werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Dino-Park Münchehagen

„Wir haben einen Abenteuerpfad für Kinder neu angelegt“, sagte der wissenschaftliche Leiter Nils Knötschke. „Dabei können sie zum Teil auch von oben auf die Dinosaurier schauen.“ Während der „Jurassic Days“ seien im September Requisiten und Charaktere aus Dino-Filmen zu sehen. Der Park zeigt mehr als 230 lebensecht rekonstruierte Urzeittiere, der Rundweg durch das Gelände ist in geologische Abschnitte unterteilt. Die ersten 500 Meter der 2,5 Kilometer langen Strecke wurden für die am 16. März beginnende Saison neu gestaltet.

Magic Park Verden

Der Park richtet den Fokus auf einen gepanzerten Helden von Kinderbuch-Autor Jörg Hilbert. „Ab dem Saisonstart 2019 kann man Ritter Rost und seine Freunde im Park treffen“, kündigte ein Sprecher an. Dazu kommen Fahrgeschäfte, Streichelzoo, Spielplatz und ein Märchenwald mit Motiven der Gebrüder Grimm. Mit der am 30. März beginnenden Saison wird der Park sogar seinen Namen ändern. Künftig heißt er „Ritter Rost - Magic Park Verden“.

Von RND/lni