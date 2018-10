Dannenberg

Bei einem Großbrand in Dannenberg (Kreis Lüchow-Dannenberg) ist ein Schaden von einer Million Euro entstanden. Das Feuer sei am Dienstagabend im Dachstuhl eines alten Fachwerkhauses ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Durch die enge Bebauung breitete sich der Brand schnell auf die beiden Nachbarhäuser aus. Die rund 30 Bewohner konnten selbstständig ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden in städtischen Unterkünften untergebracht. Ihre Wohnungen bleiben vorerst unbewohnbar. Durch die Löscharbeiten wurden noch weitere Häuser beschädigt, auch deren Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Rund 350 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer mehrere Stunden lang. Die Polizei schließt Brandstiftung als Ursache nicht aus.

Zur Galerie Ein Feuer in der Innenstadt von Dannenberg hat auf drei Fachwerkhäuser übergegriffen und diese zerstört.

Von lni