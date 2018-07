Rosengarten-Ehestorf

Acht Wochen nach ihrer Geburt sind Wolfswelpen im Wildpark Schwarze Berge erstmals von einer Tierärztin untersucht worden. „Bei dem ersten Arzttermin geht es vor allem um die Geschlechterbestimmung und eine Gesundheitskontrolle“, sagte Denise Marquardt, Sprecherin des Wildparks in der Gemeinde Rosengarten an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hamburg. Strömender Regen habe die Arbeit der Pfleger und der Tierärztin erschwert. Bis zum Nachmittag hätten sie erst zwei der vier Jungwölfe in dem Gehege gefunden. „Sie wurden gegen Infektionskrankheiten geimpft und bekamen einen Chip zur Identifikation in den Nacken gespritzt“, sagte die Sprecherin.

Zur Galerie Der Wolfsnachwuchs im Wildpark Schwarze Berge an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hamburg ist mittlerweile acht Wochen alt. Nun wurden die Welpen erstmals von einer Tierärztin untersucht.

Von RND/dpa/jos