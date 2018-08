Hannover

Die Sommerferien in Niedersachsen gehen zu Ende, am Donnerstag beginnt wieder der Schulalltag. Knapp 72 000 Mädchen und Jungen haben am Sonnabend ihren großen Tag bei der Einschulung, damit zählt Niedersachsen 400 Erstklässler mehr als im vergangenen Jahr. Mit Beginn des neuen Schuljahres gibt es einige Neuerungen, auf die sich Schüler, Lehrer und Eltern einstellen müssen.

Kaum Abiturienten: Weil Niedersachsen zum Abitur nach 13 Jahren zurückkehrt, wird es 2019 keinen Abiturjahrgang an den Gymnasien und den Kooperativen Gesamtschulen geben. Für die Oberstufenlehrer bedeutet das weniger Stress in den Monaten April und Mai, weil sie keine Abiklausuren korrigieren müssen. Mit kleinen Ausnahmen: Schüler, die in diesem Jahr durch die Prüfung gefallen sind, können sie im nächsten Frühjahr nachholen. Für den Übergang vom achtjährigen auf den neunjährigen Bildungsgang seien Lerngruppen eingerichtet worden, teilt die Landesschulbehörde mit.

Unterricht wird entzerrt: Die Schüler müssen in der elften Klasse keine Punkte mehr für das Abitur sammeln, sondern können sich orientieren. Dazu zählt auch Berufsorientierungsunterricht. Außerdem wird ein Teil des Unterrichtsstoffs von der zehnten Klasse wieder in die elfte verlegt. Auch für die Fünft- bis Zehntklässler hat die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren Folgen: Sie haben künftig weniger Nachmittagsunterricht.

Inklusive Schule bis zum zehnten Jahrgang: Mit dem Start des Schuljahres 2018/2019 wird die sogenannte inklusive Schule auf die zehnte Klasse ausgeweitet. Das heißt, dass Eltern von Kindern mit Behinderung selbst entscheiden können, ob sie ihren Nachwuchs auf eine Förderschule oder eine Regelschule schicken.

Flexiblere Einschulung: Eltern haben künftig eine größere Mitsprache darüber, ob ihr Kind eingeschult werden soll oder noch nicht. Bislang wurden alle Mädchen und Jungen eingeschult, die bis zum 30. September sechs Jahre alt geworden sind. Jetzt dürfen Eltern von Kindern, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September Geburtstag haben, entscheiden, ob das Kind bereits die Schule besuchen oder noch ein weiteres Jahr in den Kindergarten gehen soll. „Wir haben den Eindruck, dass die neue Regelung positiv aufgenommen worden ist“, sagte Laura Pooth, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, über die ersten Reaktionen.

Hitzefrei nach den Ferien: Angesichts des heißen Sommers ist es durchaus möglich, dass die Schüler nach den großen Ferien hitzefrei bekommen. „Das ist immer eine Entscheidung der Schule“, sagt die Sprecherin der Landesschulbehörde, Bianca Schöneich. Hitzefrei kann gegeben werden, „wenn der Unterricht durch hohe Temperaturen in den Schulräumen erheblich beeinträchtigt wird und andere Formen der Unterrichtsgestaltung nicht sinnvoll erscheinen“, heißt es im Erlass zur Unterrichtsorganisation des Kultusministeriums. Der Schulleitungsverband Niedersachsen würde sich in diesen Fällen eine Grundsatzentscheidung wünschen.

Von Christina Sticht und Kristina Wienand