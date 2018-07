Wolfsburg

In Wolfsburg haben sich bei einem Unfall am Sonnabendvormittag drei Personen Verletzungen zugezogen. Ursache war ein Unfall auf der Heßlinger Straße: Ein Linienbus fuhr Richtung Hauptbahnhof, als ein 58-Jähriger plötzlich die Tür seines am Seitenrand geparkten Autos öffnete. Das teilte die Polizei mit.

Um Schlimmeres zu verhindern, leitete der 29 Jahre alte Busfahrer eine Notbremsung ein. Dabei stürzten mehrere Fahrgäste zu Boden. Ein vierjähriges Kind und eine 52 Jahre alte Frau mussten daraufhin mit leichten Verletzungen ins Klinikum Wolfsburg gebracht werden. Ein ebenfalls verletzter neunjähriger Junge konnte vor Ort von den Einsatzkräften versorgt werden.

Da der Bus und das Auto nicht zusammenstießen, entstand kein Sachschaden.

Von RND/max