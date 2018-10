Wilstedt

In einem ehemaligen Molkereigebäude in Wilstedt (Kreis Rotenburg) ist der Dachstuhl in Brand geraten. Das Feuer sei am Sonnabend aus noch ungeklärter Ursache im Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Rund 80 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 200.000 Euro.

Von RND/dpa