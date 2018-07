Zwei schwere Lkw-Unfälle hat es am Mittwoch auf der A2 in Höhe Röhrse und Zweidorfer Holz in Fahrtrichtung Hannover gegeben. Drei Personen wurden verletzt. Es gibt aktuell einen langen Stau - nur der Überholstreifen ist frei. Die Polizei rät, den Bereich großräumig zu umfahren.