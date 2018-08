Der Norden Urteil - Kreis Göttingen darf nicht zu Protest gegen NPD aufrufen Der Kreis Göttingen hatte auf seiner Homepage zu Protesten gegen den sogenannten Eichsfeldtag der NPD aufgerufen. Dieser Appell muss nun entfernt werden, da er laut einem Gerichtsurteil gegen das staatliche Neutralitätsgebot verstößt.

Aufmarsch der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten (JN) mit Fahnen der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) am 07.11.2009 in Halle an der Saale. Quelle: Steffen Schellhorn