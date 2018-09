Ein zehnjähriger Junge wendet sich im PS-Speicher in Einbeck an einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Der 34-Jährige bietet dem Schüler seine Hilfe an – lotst ihn dann aber auf den Dachboden des Museums, wo er sich an ihm vergeht. Jetzt muss sich der 34-Jährige vor Gericht verantworten.