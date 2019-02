Emden

Da ist deutlich was schief gegangen: Nachdem eine 47-jährige Fahrerin bei ihrem Automatikwagen das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte, schoss das Auto mit hoher Geschwindigkeit über einen Gehweg, durchbrach einen Metallzaun und dann die Mauer eines Gemeindehauses in Emden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Altarraum der Baptistengemeinde kam der Wagen zum Stehen. Die Frau und ihr Ehemann auf dem Beifahrersitz blieben unverletzt. Ein Alkoholtest ergab sowohl bei der Frau als auch bei ihrem 44 Jahre alten Mann 1,65 Promille.

Statiker prüft Einsturzgefahr

Der betroffene Gebäudeteil des Gemeindehauses wurde von der Feuerwehr zunächst provisorisch gesichert und abgestützt. Einsturzgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, ein Statiker müsse die Stabilität nun prüfen, erklärte die Polizei. Der Schaden summiert sich nach einer ersten Schätzung auf etliche hunderttausend Euro. Der zuvor neuwertige Geländewagen hat nur noch Schrottwert.

Von RND/dpa