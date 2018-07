Emsbüren

Ein Exhibitionist hat sich am Sonnabendmittag einer jungen Frau in Emsbüren (Emsland) gezeigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der nackte Mann auf einem Fahrrad durch ein Waldstück im Ortsteil Elbergen. Dort überholte er eine 26-jährige Frau, die mit ihren Hunden spazieren ging. Er grüßte die Frau und fuhr an ihr vorbei.

Als die Frau umdrehte, drehte der Radfahrer ebenfalls und fuhr ein weiteres Mal an ihr vorbei. Anschließend verschwand er in einem Waldweg. Jetzt sucht die Polizei den Unbekannten: Der Exhibitionist war etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlank und gebräunt. Er hatte eine Glatze oder sehr kurze Haare. Der unbekannte Mann trug lediglich einen Fahrradhelm und Schuhe, ansonsten war er unbekleidet. Er war mit einem dunklen Herrenrad mit Fahrradtasche unterwegs.

Die Polizei in Spelle (Emsland) bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05977) 929 210 zu melden.

Von RND/max