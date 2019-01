Haren

Ein 72-jähriger Fußgänger ist im Emsland von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe am Dienstagabend die Bundesstraße 408 in Haren ( Ems) überqueren wollen und sei dabei von dem Auto einer 59-Jährigen erfasst worden, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht. Der Mann habe vermutlich unter Alkoholeinfluss gestanden. Er starb am Unfallort.

Von RND/lni