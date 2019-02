Lünne

Die Serie rechter Schmierereien im Landkreis Emsland setzt sich fort. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag die Fassade des Vereinsheims des SV Blau-Weiß Lünne mit NS-Symbolen beschmiert, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.

Auf einer Breite von etwa acht Metern seien zahlreiche Hakenkreuze aufgemalt worden. Die Polizei bringt die Tat in Zusammenhang mit vergleichbaren Vorfällen bei emsländischen Sportvereinen aus den vergangenen Wochen. So gab es Schmierereien unter anderem mit Hakenkreuzen und SS-Symbolen in Gersten und in Messingen.

Von RND/epd